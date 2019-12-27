ÃœnlÃ¼ler birbiri ardÄ±na yeni yÄ±l tatiline Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±. Bunlara eklenen yeni halka da Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton'Ä±n ailesi...
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1
Noel kutlamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda KraliÃ§e 2. Elizabeth'i ziyaret eden aile, daha sonra da soluÄŸu kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ± ve onun eÅŸiyle birlikte St. Barts adasÄ±nda aldÄ±.
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DÃ¼ÅŸes'in annesi Carole, babasÄ± Michael, kÄ±z kardeÅŸi Pippa ve onun kocasÄ± James Matthews hep birlikte sÄ±cak denizlerin keyfini Ã§Ä±karÄ±yor.
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Pippa Middleton Matthews, kocasÄ± James Matthews ve 64 yaÅŸÄ±ndaki anne Carole Middleton Ã¶nceki gÃ¼n de St. Barts adasÄ±nda plajda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
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36 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuk annesi Pippa Middleton, bir sÃ¼re kocasÄ±yla kumsalda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±ktan sonra denize girdi.
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Pippa Middleton, sonra da annesi Carole ile birlikte denizin keyfini Ã§Ä±kardÄ±.
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Bu arada 70 yaÅŸÄ±ndaki baba Michael Middleton da damadÄ± ve torunuyla birlikte gÃ¼neÅŸin keyfini Ã§Ä±kardÄ±.
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Kate Middleton'Ä±n ailesi Noel kutlamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda Sandringham'daki konutunda KraliÃ§e 2. Elizabeth'i ziyaret etti. Sonra da Karayip tatiline Ã§Ä±ktÄ±.
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Middleton ailesinin damatlarÄ±yla birlikte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tatile James Matthews'Ä±n erkek kardeÅŸi Spencer ile onun eÅŸi Vogue Williams da katÄ±ldÄ±.
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Pippa Middleton eltisi Vouge Williams ile birlikte kumsalda koÅŸuya da Ã§Ä±ktÄ±.
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Carole ve Michael Middleton'Ä±n Ã¼Ã§ tane Ã§ocuklarÄ± bulunuyor. En bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± olan Kate, 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana Prens William ile evli.
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Ã‡iftin bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ±ndan Ã¼Ã§ tane torunu bulunuyor.
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Pippa Middleton, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n dikkatini ablasÄ± Kate Middleton'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde Ã§ekmiÅŸti. AblasÄ± Kate'in nedimesi olan Pippa, giydiÄŸi beyaz kÄ±yafet ile bÃ¼tÃ¼n bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerinde toplamÄ±ÅŸ ve neredeyse ablasÄ±ndan rol Ã§almÄ±ÅŸtÄ±.
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Ã‡iftin Kate'ten bir yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ± Philippa ya da tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ± adÄ±yla Pippa 2017 yÄ±lÄ±nda James Matthews ile evlendi.
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Ã‡iftin, Arthur adÄ±nda bir erkek Ã§ocuklarÄ± bulunuyor.
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Middleton Ã§iftinin en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu James Middleton. 32 yaÅŸÄ±ndaki James Middleton bir sÃ¼re Ã¶nce Alizee Thevenet ile niÅŸanlandÄ±. Ã‡iftin; Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l evlenmesi bekleniyor.
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Ailesi Karayip tatiline Ã§Ä±karken Kate Middleton'Ä±n da ailesiyle birlikte kar tatiline Ã§Ä±kacaÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
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Prens William ve Kate Middleton, Ã§ocuklarÄ± George, Charlotte ve Louis'i kayak tatiline gÃ¶tÃ¼recek. Ã‡iftin karda oynamayÄ± ve kayak yapmayÄ± Ã§ok seven Ã§ocuklarÄ±na kÄ±yamadÄ±ÄŸÄ± ve onlarÄ± aÃ§Ä±klanmayan bir kÄ±ÅŸ sporlarÄ± merkezine tatile gÃ¶tÃ¼receÄŸi iddia edildi.
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Aile daha Ã¶nce de NorveÃ§'te bir kÄ±ÅŸ sporlarÄ± merkezinde yÄ±lbaÅŸÄ± tatili yapmÄ±ÅŸtÄ±.