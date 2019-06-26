Havuz başında aşka geldiler

Top model Izabel Goulart ve futbolcu nişanlısı Kevin Trapp bu yıl tatil için Mikonos adasını seçti. Çift kaldığı villanın havuz başında objektiflere takıldı. Uzun uzun sohbet eden çift sık sık da birbirlerini öpücüklere boğdu.
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