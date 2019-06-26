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Havuz başında aşka geldiler

Ünlü model ve futbolcu sevgilisi Mikonos'ta tatil romantizmi yaşadı.

BACKGRID USA

Hürriyet Haber
26.06.2019 - 09:26 | Son Güncelleme:
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Havuz başında aşka geldilerNext

Top model Izabel Goulart ve futbolcu nişanlısı Kevin Trapp bu yıl tatil için Mikonos adasını seçti. Çift kaldığı villanın havuz başında objektiflere takıldı. Uzun uzun sohbet eden çift sık sık da birbirlerini öpücüklere boğdu.

BACKGRID USA

Etiketler: izabel goulart , kevin trapp

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