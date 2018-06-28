Tatil rehaveti

Son dönemin gözde genç kuşak şarkıcılarından Camila Cabello, sevgilisi Matthew Hussey ile birlikte tatile çıktı. İspanya'nın en turistik kentlerinden Barselona'yı tercih eden Cabello önceki gün de bir parkta görüntülendi. Sevgilisinin dizlerine oturan Cabello bir ara da Hussey'i dudaklarından öptü. Çift, daha sonra çocuk parkına gidip salıncağı bindi kaydıraktan kaydı.
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