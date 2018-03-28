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    Haberler >Gündem>Taşkın alarmı havadan böyle görüntülendi

    Taşkın alarmı havadan böyle görüntülendi

    Edirne ve Bulgaristan’daki aşırı yağışların ardından kentteki taşkın riski artarak devam ediyor.

    Ali AKSOYER- Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)
    28.03.2018 - 19:12 | Son Güncelleme:
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    Taşkın alarmı havadan böyle görüntülendiNext

    Debilerindeki aşırı yükselme sonucunda Meriç ve Tunca nehirlerinin suyu Meriç Köprüsü öncesi ve sonraki mevkilerinde birleşti. DSİ verilerine göre Tunca nehri 297 metreküp/saniye olarak ölçülürken, Meriç nehri ise 1368 metreküp/saniye olarak belirlendi.

    Etiketler: su baskını , alarm , gündem

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