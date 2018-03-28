Taşkın alarmı havadan böyle görüntülendi

Debilerindeki aşırı yükselme sonucunda Meriç ve Tunca nehirlerinin suyu Meriç Köprüsü öncesi ve sonraki mevkilerinde birleşti. DSİ verilerine göre Tunca nehri 297 metreküp/saniye olarak ölçülürken, Meriç nehri ise 1368 metreküp/saniye olarak belirlendi.
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