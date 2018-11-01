Taş devri bikinisi

Gösteri dünyasının ünlüleri Cadılar Günü'nü büyük bir coşkuyla kutladı. Her biri en çok dikkat çeken kişi olmak için aylar öncesinden hazırladığı kıyafetlerle konuk olduğu partilere katıldı. Bu yılın en çok konuşulan ünlülerinden biri de model Emily Ratajkowski oldu.
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