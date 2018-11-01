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Taş devri bikinisi

Ünlü model giydiği bu "taş devri" bikinisiyle gittiği partide ilgi odağı oldu.

Hürriyet Haber
01.11.2018 - 15:25 | Son Güncelleme:
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Taş devri bikinisiNext

Gösteri dünyasının ünlüleri Cadılar Günü'nü büyük bir coşkuyla kutladı. Her biri en çok dikkat çeken kişi olmak için aylar öncesinden hazırladığı kıyafetlerle konuk olduğu partilere katıldı. Bu yılın en çok konuşulan ünlülerinden biri de model Emily Ratajkowski oldu.

Fotoğraflar: BACKGRID USA

Etiketler: emily ratajkowski , cadılar günü , hallooween

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