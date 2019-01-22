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Tartışma yaratan rapor... En zengin 26 kişinin serveti dünya nüfusunun yarısının gelirine eşit

Küresel zengin-yoksul uçurumu artıyor! Her yıl Davos Zirvesi öncesi rapor açıklayan Oxfam’ın verilerine göre en zengin 26 kişinin serveti dünya nüfusunun en fakirini oluşturan 3.8 milyar kişi yani dünyanın yarısının servetine eşit. Ayrıca 2018 yılında en zenginler servetlerini günde 2.5 milyar dolar arttırdı.

Fotoğraflar: AP
22.01.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Tartışma yaratan rapor... En zengin 26 kişinin serveti dünya nüfusunun yarısının gelirine eşitNext

2008 küresel krizinin üzerinden geçen 10 yılda milyarderlerin sayısıikiye katlandı.

112 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi Amazonsitesinin sahibi Jeff Bezos oldu.

Bezos’un servetinin yüzde 1’nin Etiyopya’nın sağlığa ayırdığı bütçeye eşit olduğu ifade edildi.

İşte dünyanın en zengin 26 ismi ve raporda dikkat çeken ayrıntılar...

Etiketler: servet , BILL GATES , haberler

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