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Tartışma yaratan rapor... En zengin 26 kişinin serveti dünya nüfusunun yarısının gelirine eşit
Küresel zengin-yoksul uçurumu artıyor! Her yıl Davos Zirvesi öncesi rapor açıklayan Oxfam’ın verilerine göre en zengin 26 kişinin serveti dünya nüfusunun en fakirini oluşturan 3.8 milyar kişi yani dünyanın yarısının servetine eşit. Ayrıca 2018 yılında en zenginler servetlerini günde 2.5 milyar dolar arttırdı.
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