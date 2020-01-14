Tarlasında bulduğu gök taşını banka kasasında saklıyor
Çorum'un Alaca ilçesinde çiftçi Mutlu Yılmaz’ın geçen Nisan ayında tarlasında bulup kiraladığı bir banka kasasında muhafaza ettiği 68 kiloluk 'gök taşı', Çorum Müzesi’nde sergilenecek. Müzede 1 ay süreyle geçici olarak sergilenecek taşı görmek isteyen çok kişi olduğunu belirten Yılmaz, "Taşa talepler geliyor. En son Rusya’dan 68 bin Dolar teklif edildi. 15 Ocak itibariyle gök taşı 1 ay süreyle müzede sergilenecek. Ardından taşı geri alıp, bankada muhafaza edeceğiz” dedi.