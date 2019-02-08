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Tarkan'ın ilk aşkıydı: Şimdi uzaklarda, mutlu ve çocuklu

Her yerde olduğu gibi eğlence dünyasında da kuşaklar değiştikçe gündeme gelen isimler değişiyor. Eskiler daha sakin bir yaşama yönelirken yerlerini gençler dolduruyor. Yıllardır gündemden düşmeyen istisnalar var elbette. 

Hürriyet Haber
08.02.2019 - 13:33 | Son Güncelleme:
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Tarkanın ilk aşkıydı: Şimdi uzaklarda, mutlu ve çocukluNext

Magazin tarihinde bundan 20 yıl öncesine doğru bir yolculuğa çıkalım ve hatırlayalım. Bakalım o zamanlar magazin sayfalarında en çok kimlerin haberi çıkardı. 

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Etiketler: Magazin , magazin tarihi , magazin tarihinden

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