Tarkan'ın ilk aşkıydı: Şimdi uzaklarda, mutlu ve çocuklu
Her yerde olduğu gibi eğlence dünyasında da kuşaklar değiştikçe gündeme gelen isimler değişiyor. Eskiler daha sakin bir yaşama yönelirken yerlerini gençler dolduruyor. Yıllardır gündemden düşmeyen istisnalar var elbette.
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