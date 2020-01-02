Tarkan ve Pınar Tevetoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Megastar Tarkan ile Pınar Tevetoğlu, 29 Nisan 2016'da nikah masasına oturmuş, çift 2018’de de kızları Liya’yı kucağına almıştı. İkinci bebeğine hamile olan Pınar Tevetoğlu bu kez bir erkek bebek dünyaya getirecek.
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Tarkan ve Pınar Tevetoğlu, Temmuz 2018'de ilk kızları Liya'yı kucaklarına almıştı.
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‘Çocukları çok seviyoruz, ikinci kez bu heyecanı yaşamak fikri artık uzak değil’ diyen Tarkan ve eşinden güzel haber geldi. Pınar Tevetoğlu ikinci kez hamile. Çift bebekleri olacağı müjdesini yakın çevresi ile paylaştı.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan göre, Tarkan ve Pınar Tevetoğlu'nun bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Liya adında bir kızları olan çiftin, bu kez oğlu olacak.
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KADIKÖY'DE DOKTORA GİDERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ.
Geçtiğimiz ay Kadıköy'de şoförü ile görüntülenen Pınar Tevetoğlu karışışında gazetecileri görünce büyük şok yaşamıştı. Tevetoğlu'nun o gün doktor kontrolüne gittiği ortaya çıkmıştı.
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İKİNCİ ÇOCUĞU TARKAN İSTİYOR!
Arkadaşı Gülnur Güneş’in düğününe katılan Tarkan, törende karşılaşıp sohbet ettiği sanatçı dostlarına “Çocukları çok seviyorum, ikinci kez baba olma fikri artık uzak değil” demişti.