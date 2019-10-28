Tarkan ikinci kez baba oluyor!

Selin Ciğerci’den düğün fotoğrafları gelmeye başladı. 28 Ekim Pazartesi günü Gökhan Çıra’yla nikah masasına oturacak olan Selin Ciğerci, babasının kendisine altın kemer taktığı anaları sosyal medyadan paylaştı. İşte, Selin Ciğercinin paylaştığı fotoğraflardan bazıları…
İtalyan mutfağı denince akla ilk gelen lezzetlerdendir risotto. İtalyanca pirinç anlamına gelen “riso”dan türeyen risotto, özel bir tür pirinçle yapılan, nişastası dışına çıkmış bu nedenle ağdalı bir kıvam almış yemeklerin genel adıdır. Risotto içindeki malzemeye göre adlandırılabileceği gibi “risotto alla Milanese” örneğinde olduğu üzere İtalya’nın farklı şehirlerinin isimlerini de alabilir. Sözü daha fazla uzatmayalım ve sizi enfes risotto tarifleriyle baş başa bırakalım…