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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
28 Ekim 2019 - 11:29,

Tarkan ikinci kez baba oluyor!

Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu 2 aylık hamile.

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Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu 2 aylık hamile.

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Kanal D ekranlarında yayınlan 2.Sayfa programının haberine göre; Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu iki aylık hamile. Çift bebekleri olacağı müjdesini yakın çevresi ile paylaştı.

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KONTROLE GİTMİŞ!

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de şoförü ile görüntülenen Pınar Tevetoğlu karışışında gazetecileri görünce büyük şok yaşamıştı. Tevetoğlu'nun o gün doktor kontrolüne gittiği öğrenildi.

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İKİNCİ ÇOCUĞU TARKAN İSTİYOR!

Arkadaşı Gülnur Güneş’in düğününe katılan Tarkan, törende karşılaşıp sohbet ettiği sanatçı dostlarına “Çocukları çok seviyorum, ikinci kez baba olma fikri artık uzak değil” demişti.

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