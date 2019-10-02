Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu'nun eşi ve çocuğu var mı?
Testere Necmi ve Ünal Kaplan rolleri ile tanınan Tarık Ünlüoğlu, 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hayatını oyunculuğa adayan Tarık Ünlüoğlu'dan geriye kalan tek şey ise eşi, çocuğu ve yer aldığı filmler, diziler oldu. Peki, ölüm haberi milyonlarca kişiyi üzen Tarık Ünlüoğlu, eşi ve çocuğu kimdir? İşte, usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun yer aldığı yapımlar ve eşi, çocuğu hakkında bazı bilgiler
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir Namık Kemal Lisesi'nde tamamladı.
Daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Bölümü'ne girdi. Bir orada okuduktan sonra konservatuarın tiyatro bölümüne geçti.
Ünlüoğlu, eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na girdi ve burada 25 yıl boyunca görev yaptı.
Ankara'da başladığı Devlet Tiyatrosu oyunculuğunu tayin olduğu İstanbul'da sürdürdü. Bu arada dizilerde oynayıp dublaj çalışmaları yaptı.
TRT'nin siyah beyaz yıllarında kamera karşısına geçmeye başlayan Tarık Ünlüoğlu'nun beyaz ekrandaki en önemli projelerinden biri üç sezon devam eden Benim Annem Bir Melek oldu. Oya Başar, Dolunay Soysert, Ali Sunal, Ayçin İnci gibi yıldızlarla birlikte rol aldı. 2014 yılında Ata Demirer'in yönettiği Eyvah Eyvah 3'te rol aldı.
BİR ÇOCUĞU VAR
Tarık Ünlüoğlu'nun 11 yıl süren evliliğinden Zeynep adlı bir kızı var. Zeynep Ünlüoğlu, Levent Kırca ile Oya Başar'ın oğlu Umut Kırca ile evli.
Ünlüoğlu son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide kamera karşısına geçiyordu.
Ünlüoğlu'nun tek çocuğu Zeynep, zaman zaman babasıyla fotoğraflarını paylaşıyordu.
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