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    Haberler >Dünya>Tarihi zirveden sonra ülke karıştı! İşte sosyal medyayı sallayan kareler

    Tarihi zirveden sonra ülke karıştı! İşte sosyal medyayı sallayan kareler

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    Hürriyet Haber
    17.07.2018 - 13:28 | Son Güncelleme:
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    Tarihi zirveden sonra ülke karıştı İşte sosyal medyayı sallayan karelerNext

    ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Helsinki'de gerçekleşen zirvede Trump'ın Putin'e karşı performansının çok düşük olması ve bazı konularda Rusya konusunda taraf alması sosyal medyayı karıştırdı.

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , son haber

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