Tarihi zirveden sonra ülke karıştı! İşte sosyal medyayı sallayan kareler

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Helsinki'de gerçekleşen zirvede Trump'ın Putin'e karşı performansının çok düşük olması ve bazı konularda Rusya konusunda taraf alması sosyal medyayı karıştırdı.
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