Tarihi keşif! Türkiye'de bir ilk

KAYA MEZARLARDA BULUNAN KİTABENİN TERCÜMESİ YAPILDI Bu kitabede buranın bir papaz mezarı olduğunu anlatan Yıldız, "Monoha adlı papazın burada gömülü olduğu ve bu kitabeyi okuyan herkesin bu papaz için dua etmesi yazılıyor."