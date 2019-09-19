Tarihi kentin sokaklarını doldurdular

Şu sıralar önemli bir moda etkinliğine ev sahipliği yapan İtalya'nın Milano kenti podyumun ünlülerinin akınına uğradı. Kimi defileye yetişmeye çalışıyor, kimi görev aldığı defile çıkışı bir şeyler içmek ya da oteline gidip dinlenmek için koşturuyor. Bazılarına ciddi yüz ifadeleri ve dikkatli bakışlarıyla korumaları eşlik ediyor.
Milano Moda Haftası'nın podyumları bir başka hareketli ama sokaklar da defileleri aratmıyor.
İşte kentin sokaklarından objektiflere takılanlar.
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