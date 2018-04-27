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    Tarihi anlar... Güney Kore ve Kuzey Kore anlaştı!

    Kore yarımadasında tarihi bir gelişme yaşandı... Kuzey Kore ve Güney Kore liderlerinin tarihi görüşmesinin ardından yapılan ortak açıklamada "Artık savaş olmayacak" ifadesi kullanıldı. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi. Görüşme için yerel saatle 06.40 sularında Pyongyang'dan yola çıkan Kim, kendisinden az önce Panmunjom'a ulaşan Moon ile görüşmek için iki ülke sınırının güney tarafına geçti. Kim Jong-un ile birlikte heyette yer alan Kuzey Kore liderinin kardeşi Kim Yo-jong da yer aldı. Geçtiğimiz aylarda Güney Kore’de düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları’nda Kuzey Kore heyeti ile birlikte katılan Kim Yo-jong, Güney Koreli temsilciler ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile aynı karede görüntülenmişti.

    Hürriyet Haber
    27.04.2018 - 10:47 | Son Güncelleme:
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    Tarihi anlar... Güney Kore ve Kuzey Kore anlaştıNext

    Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Kore Savaşı'ndan bu yana Güney Kore toprağına basan Kuzey Koreli ilk lider oldu. Tarihi günün ardından bugün yapılan ortak açıklamada "Daha fazla savaş olmayacak" ifadesi yer aldı.

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , son haber

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