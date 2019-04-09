Tarih ile doğanın buluştuğu nokta: Tirilye

Buram buram tarih kokan bir kasaba; Tirilye ya da Zeytinbağı. Bir tarafta tarihe tanıklık eden kültür varlıkları, bir tarafta zeytin ağaçları ve diğer tarafta Marmara’ nın eşsiz maviliği ile buram buram tarih kokan keşfedilmemiş cennet köşelerden biri Tirilye. Zeytini ile ünlü Tirilye'nin tarihi evleri de cabası.
Eski bir Rum köyü olan Tirilye, Mudanya’ nın fethi evresinde (1321 – 1330) Osmanlı topraklarına katıldı. Tepede bulunan Tarihi Çamlı Kahve, Tarihi Tirilye evleri, Tarihi bir Rum okulu olan Taş Mektep, Kemerli Kilise, Fatih Camii, Yat Limanı, Tirilye Köylü Pazarı , Aziz Valis Kilisesi görülmesi gerekli yerler arasında. Hazır tatil zamanı da yaklaşırken Tirilye'ye şöyle bir göz atmaya ne dersiniz?
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.