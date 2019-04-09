Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Tarih ile doğanın buluştuğu nokta: Tirilye

Tarih ile doğanın buluştuğu nokta: Tirilye

Buram buram tarih kokan bir kasaba; Tirilye ya da Zeytinbağı. Bir tarafta tarihe tanıklık eden kültür varlıkları, bir tarafta zeytin ağaçları ve diğer tarafta Marmara’ nın eşsiz maviliği ile buram buram tarih kokan keşfedilmemiş cennet köşelerden biri Tirilye. Zeytini ile ünlü Tirilye'nin tarihi evleri de cabası.

Hürriyet Haber
09.04.2019 - 15:04 | Son Güncelleme:
1 / 11
Tarih ile doğanın buluştuğu nokta: TirilyeNext

Eski bir Rum köyü olan Tirilye, Mudanya’ nın fethi evresinde (1321 – 1330) Osmanlı topraklarına katıldı. Tepede bulunan Tarihi Çamlı Kahve, Tarihi Tirilye evleri, Tarihi bir Rum okulu olan Taş Mektep, Kemerli Kilise, Fatih Camii, Yat Limanı, Tirilye Köylü Pazarı , Aziz Valis Kilisesi görülmesi gerekli yerler arasında. Hazır tatil zamanı da yaklaşırken Tirilye'ye şöyle bir göz atmaya ne dersiniz?

DEPO PHOTOS

Etiketler: turizm , gezi

En Yeni Kelebek Galeriler

Tarih ile doğanın buluştuğu nokta: Tirilye

Tarih ile doğanın buluştuğu nokta: Tirilye

İtalya tatili

İtalya tatili

Karnımda bebeğimle terk edildiğimde, kayboldum!

Karnımda bebeğimle terk edildiğimde, kayboldum!

Pek yakında!

Pek yakında!

Kadere karşı gelemedi

Kadere karşı gelemedi

Mutlu haber geldi... Hazal hamile!

Mutlu haber geldi... Hazal hamile!

Beren Saat’i seviyorsanız takip etmeyin

Beren Saat’i seviyorsanız takip etmeyin

Paris aşıkları

Paris aşıkları

Setlerden sahnelere...

Setlerden sahnelere...

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.