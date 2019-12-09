Tarih belli oldu: 85. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olabilmek ya da lisanslarını yenilemek isteyen kişilerin dahil olduğu 85. ÖGG sınavı için sonuçlar merakla beklenmeye başlandı. 8 Aralık Pazar günü sınava giren kişiler, internet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapacağı ÖGG sınav sonuçları açıklamasına odaklandı. Peki, 85. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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85. ÖGG sınav sonuçları, güvenlik görevlisi olmak isteyen ya da hali hazırda bulunan sertifikalarını yenilemek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, 85. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG sonuçları hakkında detaylı bilgiler
85. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün belirlediği tarihlerde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını 27 Aralık tarihinde duyuracak.
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ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİ NELERDİR?
Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
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c) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama,
d) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama,
e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme,
f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
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g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma,
h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma,
i) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama,
j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama,
k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma.