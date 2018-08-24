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Tanıyana aşk olsun! İşte 30 bin liralık yeni yüzü

Bir döneme damgasını vuran müzik grubunun üyelerinden biri son görüntüsüyle herkesi şaşırttı. 

Hürriyet Haber
24.08.2018 - 09:38 | Son Güncelleme:
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Tanıyana aşk olsun İşte 30 bin liralık yeni yüzüNext

Spice Girls grubunun en çok göz önünde olan üyelerinden Mel B. katıldığı etkinlikte yüzünün şaşırtıcı değişimiyle ilgi odağı oldu. Eski halinden eser kalmayan 43 yaşındaki Mel B'nin yaklaşık 32 bin TL'ye mal olduğu ileri sürülen yeni görüntüsü de magazin basını tarafından masaya yatırıldı.Şarkıcının fotoğraflarını inceleyen estetik uzmanları, görenlerin ilk anda "Hayır, bu Mel B olamaz. Bu bambaşka biri" dediği Mel B'nin yüzünde çeşitli müdahaleler olduğunu ileri sürdü. 

Fotoğraflar: Backgrid USA, Hürriyet Arşiv

Etiketler: mel b , melanie brown , spice girls , estetik

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