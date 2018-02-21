Tanınmış şeflerin mutfaklarından olmazsa olmaz malzemeler

Herkesin mutfağında olmazsa olmaz bazı malzemeler vardır. Neredeyse bütün yemeklerine bu malzemeyi eklerler. Aynı şey profesyonel şefler için de geçerlidir. BuzzFeed, ABD'nin tanınmış şeflerine mutfaklarının en önemli malzemesini ve bu malzemeyi nasıl kullandıklarını sormuş. İşte şeflerin ilham verici cevapları...
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