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Tanınmış şeflerin mutfaklarından olmazsa olmaz malzemeler

Herkesin mutfakta olmazsa olmaz dediği bir şeyler vardır. İşte profesyonel şeflerin tercihleri...

Fotoğraflar: Alamy
21.02.2018 - 18:57 | Son Güncelleme:
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Tanınmış şeflerin mutfaklarından olmazsa olmaz malzemelerNext

Herkesin mutfağında olmazsa olmaz bazı malzemeler vardır. Neredeyse bütün yemeklerine bu malzemeyi eklerler. Aynı şey profesyonel şefler için de geçerlidir. BuzzFeed, ABD'nin tanınmış şeflerine mutfaklarının en önemli malzemesini ve bu malzemeyi nasıl kullandıklarını sormuş. İşte şeflerin ilham verici cevapları...

Etiketler: yemek yapmak , mutfak , Mutfak sektörü , aşçı

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