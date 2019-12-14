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Magazin
14 Aralık 2019 - 14:24,

Tan savcılığa suç duyurusunda bulundu: Bir kadın peşimde korkuyorum!

Popçu Tan, “Yüzünü saçlarıyla gizleyen bir kadın, yıllardır her yerde beni izliyor. Aracıyla bile beni takip ediyor, korkuyorum” diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Tan’ın ihbarı sonrası tacizci hayranının kimliğini tespit etmek üzere soruşturma başlattı.

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1DURUMU İYİCE ABARTTI

'DURUMU İYİCE ABARTTI'

Saplantılı hayranlardan yaka silken ünlüler kervanına şarkıcı Tan da katıldı! Tan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak takip edildiğini açıkladı.

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Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; şarkıcı verdiği ifadesinde bir şahsın her konserine geldiğini, her yerde kendisini izlediğini ve durumu abarttığı için artık korktuğunu söyledi.Savcılık, Tan'ın ihbarı sonrası tacizci hayranının kimliğini tespit etmek üzere soruşturma başlattı.

3ŞEHİR DIŞINDA BİLE...

'ŞEHİR DIŞINDA BİLE...'

Tan, saçlarıyla yüzünü kapattığını belirttiği hayranıyla ilgili yaşadığı son olayı da anlattı.

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"Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımla eğlenmek için şehir dışına çıktık. O kadın aracıyla bizi takip etmiş. Bir anda önümüze çıktığı zaman hepimiz çok korktuk."

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