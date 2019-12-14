Tan savcılığa suç duyurusunda bulundu: Bir kadın peşimde korkuyorum!

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; şarkıcı verdiği ifadesinde bir şahsın her konserine geldiğini, her yerde kendisini izlediğini ve durumu abarttığı için artık korktuğunu söyledi.Savcılık, Tan'ın ihbarı sonrası tacizci hayranının kimliğini tespit etmek üzere soruşturma başlattı.