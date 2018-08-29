Tamamen çıplak poz verdi

Lady Gaga, ünlülerin fotoğrafçısı olarak bilinen Eli Russel Linnetz'in objektifinin karşısına geçti ve çıplak pozlar verdi. Linnetz, Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin de en çok çalıştığı fotoğrafçılardan biri olarak biliniyor.
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