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Tamamen çıplak poz verdi

Ünlü şarkıcı hem sahnede hem de günlük hayatında giydiği ilginç tasarımlı kıyafetlerini bir çekim için çıkardı ve çırılçıplak kaldı.

Hürriyet Haber
29.08.2018 - 09:19 | Son Güncelleme:
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Tamamen çıplak poz verdiNext

Lady Gaga, ünlülerin fotoğrafçısı olarak bilinen Eli Russel Linnetz'in objektifinin karşısına geçti ve çıplak pozlar verdi. Linnetz, Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin de en çok çalıştığı fotoğrafçılardan biri olarak biliniyor.

Fotoğraflar: Instagram 

Etiketler: lady gaga , Eli Russell Linnetz , Kim Kardashian Kanye West

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