Tamam kızım, geldik!

Ünlü oyuncu Natalie Portman şu sıralar vaktinin büyük bölümünü çocuklarına ayırıyor. 37 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, önceki gün de kızı Amalie ile birlikte görüntülendi. Bir arkadaşını ziyarete giden Portman, bir yandan da minik Amalia'ya bir şeyler anlatıyordu. Fransız koreograf Benjamin Millepied ile evli olan Portman'ın 7 yaşında Alef adında bir de oğlu bulunuyor.
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