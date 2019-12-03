Tam da efsanenin gelini

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Her ne kadar eskisi gibi dünyanın gündeminde olmasalar da magazin basınının kayıtsız kalamadığı bir ailenin üyeleri onlar.
BACKGRID UK, BACKGRID USA
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Bugün yerlerini İngiliz kraliyet ailesinin prenslerine, gelinlerine ve onların aralarındaki kavgalara kaptırmış olsalar da Monaco Kraliyet Ailesi de en azından yılın belli dönemlerinde basının manşetlerinde yer alıyor.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Aile, geçtiğimiz haftalarda Monaco Prensliği'nin ulusal günü kutlamaları nedeniyle kamuoyu karşısındaydı. Artık ne babaları Prens Rainier ne de anneleri eski efsane film yıldızı Prenses Grace Kelly hayatta olmadığından ev sahipliğini ülkesinin yöneticisi olan Prens Albert ile eşi Prenses Charlene üstlendi. Elbette kardeşleri Prenses Caroline ile Prenses Stephanie de tüm aile üyeleriyle birlikte oradaydı.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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O kutlamanın en çok ilgi çeken simalarından biri ise Prenses Caroline'in küçük oğlu Pierre Casiraghi'nin eşi Beatrice Borromeo oldu.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Bir İtalyan aristokrat ailesinin kızı olan Beatrice Borromeo, sade şıklığı, güzelliği ve kocası Pierre Casiraghi'ye aşk dolu bakışlarıyla objektiflere takıldı ve ailenin diğer üyelerini geride bıraktı.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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2015 yılında üç ün üç gece süren bir törenle evlendi Beatrice Borromeo ile Pierre Casiraghi. 2008 yılından bu yana birlikte olan çift düğünlerinde Lana Del Rey, Poppy Delevingne gibi dünya ünlülerini de ağırladı.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Düğün, Beatrice Borromeo'nun ailesine ait olan ve soyadlarını taşıyan adada yapıldı. Çift, bu mutlu evliliği iki çocukla taçlandırdı.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Çiftin son zamanlarda bu kadar ön plana çıkmasının bir başka nedeni daha var: Henüz kendisi 3 yaşındayken bir tekne yarışında geçirdiği kazada ölen babası Stefano gibi denizciliğe meraklı olan Pierre Casiraghi, ailesine ait özel yapım teknesiyle iklim savaşçısı Greta Thunberg'i ABD'ye de götürdü.
32 yaşındaki Pierre Casiraghi, uzun süredir iklim konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Pierre Casiraghi ile Beatrice Borromeo, iki çocuklu mutlu ve sakin hayatlarına devam ediyor.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Beatrice Borromeo; hem güzelliği ve zarafeti hem de aile yaşantısıyla birçok kişiye "tam da damadın anneannesi Grace Kelly'e uygun bir gelin" diye nitelendiriliyor.