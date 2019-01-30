Tam da bebeÄŸin doÄŸmasÄ±na bu kadar az zaman kalmÄ±ÅŸken: Hayalleri yÄ±kÄ±ldÄ±

Bunun nedeni ise ailenin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Kensington SarayÄ± arazisinden ayrÄ±lÄ±p Windsor'raki Frogmore evine taÅŸÄ±nmayÄ± planlayan Ã§iftin, artÄ±k bu kararÄ± uygulamaktan korkar hale gelmesi.
TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
Veri politikasÄ±ndaki amaÃ§larla sÄ±nÄ±rlÄ± ve mevzuata uygun ÅŸekilde Ã§erez konumlandÄ±rmaktayÄ±z. Detaylar iÃ§in veri politikamÄ±zÄ± inceleyebilirsiniz.