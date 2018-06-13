Tam anlamıyla korkunç! Rusya'nın en vahşi yeri...

Rusya'nın Kazakistan sınırında konuşlu 'siyah yunus' cezaevinin koşulları 'insana korku salıyor'. Aralarında yamyamlar, seri katiller ve kanlı teröristlerin de olduğu, belki de dünyanın en azılı 700 suçlusuna ev sahipliği yapıyor.
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