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    Tam anlamıyla korkunç! Rusya'nın en vahşi yeri...

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    Hürriyet Haber
    13.06.2018 - 13:22 | Son Güncelleme:
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    Tam anlamıyla korkunç Rusyanın en vahşi yeri...Next

    Rusya'nın Kazakistan sınırında konuşlu 'siyah yunus' cezaevinin koşulları 'insana korku salıyor'. Aralarında yamyamlar, seri katiller ve kanlı teröristlerin de olduğu, belki de dünyanın en azılı 700 suçlusuna ev sahipliği yapıyor.

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , son haber

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