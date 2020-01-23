Talihsiz Katie: Yüzü bir türlü gülmedi

Tom Cruise ile Katie Holmes'un boşanması da olaylı olmuştu. Scientology tarikatının ileri gelenlerinden olan Cruise, boşanma sürecinde Holmes'a özel hayatlarıyla ilgili konuşma yasağı getirmişti. Crusie'un Nicole Kidman ile evliliğinde evlat edindiği iki çocuğu Isabella ve Connor bir zamanlar kardeşleri Suri ve üvel anneleri Katie Holmes ile iyi geçiniyordu. Fakat, boşanmanın ardından Holmes ile iki çocuğun ilişkisi kesildi. Tom Cruise'un da kızı Suri'yi yıllardır görmediği ileri sürülüyor. Oyuncu ise bunu "Kızımla kameralar önünde görüşmek zorunda değilim. Elbette Suri ile görüşüyorum" diyerek yalanlıyor.