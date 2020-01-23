Talihsiz Katie: Yüzü bir türlü gülmedi

Çok genç yaşta başladığı kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti. Başarılı dizilerde oynadı. Sonra yine genç yaşta "hayatının aşkı" ile karşılaşıp evlendi. Bir de güzel kızı oldu. Fakat dışarıdan bakıldığında peri masalı gibi görünen hayatı aslında kapalı kapılar ardında hiç de öyle değildi. Evliliği dramatik bir şekilde sona eren Katie Holmes, ikinci kez yuva kurmaya hazırlanırken yine beklemediği bir darbe yedi. Şimdi ise yakınları sağlığından endişe ediyor.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Bir zamanlar Tom Cruise ile olan evliliği Hollywood'da örnek gösterilen Katie Holmes, hayatının zor bir döneminden geçiyor. Cruise'dan boşandıktan sonra uzun süre yalnız kalan Holmes, meslektaşı Jamie Foxx ile mutluluğu yeniden bulduğunu sanmıştı. Bir yanda aşkı bir yanda kızıyla sakin ve huzurlu bir hayat sürüyordu. Hatta herkes Foxx ile Holmes'un evleneceğini sanıyordu. Fakat işler beklendiği gibi gitmedi.
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Holmes ve Foxx'tan herkesi şaşırtan bir ayrılık haberi geldi. İkili yollarını ayırdıktan sonra Jamie Foxx, Sela Vave ile birlikte görüntülendi. Genç yaşında Dawson's Creek dizisiyle yıldızı parlayan Katie Holmes, bir kez daha özel hayatında aradığını bulamadı özetle. 41 yaşındaki Katie Holmes ile ilgili son gelen haberler de hayranlarını endişelendiriyor.
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Yaşadığı zorlukların ve kariyerinde açmaya çalıştığı yeni alanın Holmes'ta yeme bozukluğu yarattığı ileri sürülüyor. Radaronline'ın iddiasına göre Katie Holmes, artık sağlıklı beslenmeyi de bıraktı. Bunun bir nedeni ne modellik alanındaki çalışmalarına yeniden dönmek istemesi.
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Yaşadığı zor günler nedeniyle zaten eskisi gibi beslenemeyen Holmes bir de modellik uğruna yemek yemeyi iyice bırakınca 40'lı kilolara düştü. Boyu 1.75 cm olan Holmes en sağlıklı olduğu dönemlerde 55 kiloydu. Bu aşırı zayıflığının da başta 13 yaşındaki kızı Suri'yi endişelendirdiği ileri sürülüyor. İddialara göre Holmes ile Tom Cruise'un evliliğinden dünyaya gelen Suri annesine biraz daha yemek yemesi için neredeyse yalvarıyor.
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Katie Holmes'un yakalandığı bu zayıflama hastalığının onun enerjisini de olumsuz etkilediği söyleniyor. Bir kaynak 2017'de New York Maratonu'na katılıp saatlerce koşan Holmes'un şimdi ise enerjisinin yerinde yeller estiğini ileri sürüyor.
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Katie Holmes, 2006 ile 2012 yılları arasında Tom Cruise ile evli kaldı. Çiftin kızı Suri, evlilik töreninden önce dünyaya gelmişti. Çift, altı yıl süreyle mutluluk tablosu sergiledikten sonra 2012 yılında yollarını ayıracaklarını duyurdular. Holmes o dönemde bütün vaktini ve enerjisini kızına ayırdı. Daha sonra aşk yine kapısını çaldı.
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Holmes bu kez Jamie Fox ile ilişki yaşamaya başladı. Bu ilişki tam 8 yıl sürdü. İkili gözlerden uzak dursa da nişanlandıkları iddia edildi. Fakat sonra ayrıldılar. Yakın çevresi Holmes'un bu ayrılıkla da yıkıldığını ileri sürdü.
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Yakın çevresine göre sekiz yılın sonunda evleneceklerine kesin gözüyle bakan Katie Holmes, ayrılıktan sonra bir süre toparlanamadı.
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Tom Cruise ile Katie Holmes'un boşanması da olaylı olmuştu. Scientology tarikatının ileri gelenlerinden olan Cruise, boşanma sürecinde Holmes'a özel hayatlarıyla ilgili konuşma yasağı getirmişti. Crusie'un Nicole Kidman ile evliliğinde evlat edindiği iki çocuğu Isabella ve Connor bir zamanlar kardeşleri Suri ve üvel anneleri Katie Holmes ile iyi geçiniyordu. Fakat, boşanmanın ardından Holmes ile iki çocuğun ilişkisi kesildi. Tom Cruise'un da kızı Suri'yi yıllardır görmediği ileri sürülüyor. Oyuncu ise bunu "Kızımla kameralar önünde görüşmek zorunda değilim. Elbette Suri ile görüşüyorum" diyerek yalanlıyor.