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Talihsiz başlangıç: Kendini bir anda yerde buldu

Sinema tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği Cannes Film Festivali başladı. Bu yıl 71'inci kez düzenlenen festivalin açılış filmi İranlı yönetmen Asger Ferhadi'nin imzasını taşıyan Herkes Biliyor (Everybody Knows) oldu.

Hürriyet Haber
09.05.2018 - 10:39 | Son Güncelleme:
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Talihsiz başlangıç: Kendini bir anda yerde bulduNext

 Aralarında Penelope Cruz ile Javier Bardem'in de bulunduğu kalabalık bir oyuncu kadrosunun rol aldığı filmin gösteriminden önce de geleneksel kırmızı halı geçişi yaşandı.

Fotoğraflar: Reuters, AFP, AP

Etiketler: 71. cannes film festivali , kırmızı halı

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