Talihsiz başlangıç: Kendini bir anda yerde buldu

Sinema tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği Cannes Film Festivali başladı. Bu yıl 71'inci kez düzenlenen festivalin açılış filmi İranlı yönetmen Asger Ferhadi'nin imzasını taşıyan Herkes Biliyor (Everybody Knows) oldu.
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