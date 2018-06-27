Soluğu takside aldı

Gösteri dünyasının ünlüleri her yere özel araçlarıyla gitmiyor. Bazıları toplu taşıma araçlarını kullanırken bazıları da taksiye biniyor. Kimi ünlü paparazzilerden kaçmak için çareyi önüne ilk çıkan taksiye atıyor.
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