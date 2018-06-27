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Soluğu takside aldı

Tek başına gece gezmesine giden güzel model objektiflerden böyle kaçtı.

Hürriyet Haber
27.06.2018 - 15:37 | Son Güncelleme:
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Soluğu takside aldıNext

Gösteri dünyasının ünlüleri her yere özel araçlarıyla gitmiyor. Bazıları toplu taşıma araçlarını kullanırken bazıları da taksiye biniyor. Kimi ünlü paparazzilerden kaçmak için çareyi önüne ilk çıkan taksiye atıyor.

İşte ünlülerin taksi halleri.

Pacific Coast, Backgrid UK, Backgrid USA

Etiketler: taksi , ünlüler takside , takside ünlüler

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