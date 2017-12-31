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    Taksim kamerada... 'Drone savarlı' önlem

    İstanbul'da Taksim Meydanı'na çıkan yollar yılbaşında alınacak güvenlik tedbirleri çerçevesinde saat 15.00'te araç trafiğine kapatıldı. Vatandaşlar ve turistler ise polis ekipleri tarafından aranarak meydana alındı. Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri çerçevesinde ilk defa 'drone savar' kullanıldı.

    Fırat ALKAÇ - DHA
    31.12.2017 - 18:17 | Son Güncelleme:
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    Taksim kamerada... Drone savarlı önlemNext

    Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri çerçevesinde ilk defa 'drone savar' kullanıldı.

    Etiketler: Taksim , kamera , güvenlik

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