Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Taksim kamerada...

    Taksim kamerada...

    İstanbul'da Taksim Meydanı'na çıkan yollar yılbaşında alınacak güvenlik tedbirleri çerçevesinde saat 15.00'te araç trafiğine kapatıldı. Vatandaşlar ve turistler ise polis ekipleri tarafından aranarak meydana alınıyor.

    Fırat ALKAÇ - DHA
    31.12.2017 - 18:17 | Son Güncelleme:
    1 / 15
    Taksim kamerada...Next

    İstanbul'da Taksim'de yılbaşı önlemleri... Güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar ile turistler üzerileri aranarak Taksim Meydanı'na alınıyor. Taksim’deki tedbirler kapsamında Gezi Parkı’na KGYS aracı konuşlandırıldı.

    Etiketler: Taksim , kamera , güvenlik

    En Yeni Foto Galeriler

    Uludağ'da eğlence mekanları doldu

    Uludağ'da eğlence mekanları doldu

    O ülkeler yeni yıla böyle giriyor!

    O ülkeler yeni yıla böyle giriyor!

    Taksim kamerada...

    Taksim kamerada...

    Aç kalınca kedilerle boğuştu... Bir ilçe karantinaya alındı

    Aç kalınca kedilerle boğuştu... Bir ilçe karantinaya alındı

    2017'nin son günü denize girdiler

    2017'nin son günü denize girdiler

    Süper kahramanlar otomobil alırsa!

    Süper kahramanlar otomobil alırsa!

    Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı! Vatandaşlar üst aramasından sonra alınıyor

    Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı! Vatandaşlar üst aramasından sonra alınıyor

    İşte Acun'un en iyi 11'i...

    İşte Acun'un en iyi 11'i...

    Aracını terk edip bir yere gitti! Dönünce...

    Aracını terk edip bir yere gitti! Dönünce...

    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri