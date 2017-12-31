Taksim kamerada...

İstanbul'da Taksim Meydanı'na çıkan yollar yılbaşında alınacak güvenlik tedbirleri çerçevesinde saat 15.00'te araç trafiğine kapatıldı. Vatandaşlar ve turistler ise polis ekipleri tarafından aranarak meydana alınıyor.
İstanbul'da Taksim'de yılbaşı önlemleri... Güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar ile turistler üzerileri aranarak Taksim Meydanı'na alınıyor. Taksim’deki tedbirler kapsamında Gezi Parkı’na KGYS aracı konuşlandırıldı.
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