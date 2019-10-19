Takma kafana kulaklıktan başka!

Artık her an yanımızdalar: Spor yaparken, uçakta, hatta yüzerken. Çünkü artık kulaklıkla dinlerken kabloyla bir yere bağlı olmamıza gerek yok. Peki hangi model, kime daha uygun? İşte fiyatları ve özellikleri...
Artık her an yanımızdalar: Spor yaparken, uçakta, hatta yüzerken. Çünkü artık kulaklıkla dinlerken kabloyla bir yere bağlı olmamıza gerek yok. Peki hangi model, kime daha uygun? İşte fiyatları ve özellikleri...
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