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HÜRRİYET CUMARTESİ
    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>Takma kafana kulaklıktan başka!

    Takma kafana kulaklıktan başka!

    Artık her an yanımızdalar: Spor yaparken, uçakta, hatta yüzerken. Çünkü artık kulaklıkla dinlerken kabloyla bir yere bağlı olmamıza gerek yok. Peki hangi model, kime daha uygun? İşte fiyatları ve özellikleri...

    Ahmet CAN - acan@hurriyet.com.tr
    19.10.2019 - 08:00 |Son Güncelleme:
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    Takma kafana kulaklıktan başkaNext

    Artık her an yanımızdalar: Spor yaparken, uçakta, hatta yüzerken. Çünkü artık kulaklıkla dinlerken kabloyla bir yere bağlı olmamıza gerek yok. Peki hangi model, kime daha uygun? İşte fiyatları ve özellikleri...

    Etiketler: TEKNOLOJİ , kulaklık , en iyi 10 kulaklık
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