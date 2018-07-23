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Takma isim kullanÄ±p internette sÄ±rlarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yormuÅŸ 

Â Kurallar gereÄŸi Ä°ngiliz kraliyet ailesi Ã¼yelerinin sosyel medya hesabÄ± kullanmasÄ± yasak. Ama iddialara gÃ¶re bazÄ± Ã¼yeler takma isimlerle internetteki bazÄ± sosyal medya sitelerine Ã¼ye oldu. Kim olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±k etmeden diÄŸer Ã¼yelerle rahat rahat paylaÅŸÄ±mda bulunuyorlar. Bunlardan biri de Kate Middleton.Â 

HÃ¼rriyet Haber
23.07.2018 - 13:25 | Son GÃ¼ncelleme:
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Takma isim kullanÄ±p internette sÄ±rlarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yormuÅŸNext

AslÄ±nda Ã§ok renkli bir hayatÄ± olan ve Instagram gibi bir sitede kullanÄ±cÄ± olsa kÄ±sa sÃ¼rede milyonlarca takipÃ§i edinme potansiyali olan Cambridge DÃ¼ÅŸesi Kate Middleton da bu yasak kapsamÄ±na giren aile Ã¼yelerinden. Bu yasaÄŸÄ±n kapsamÄ±na en son giren kiÅŸi de Prens Harry ile evlenen Meghan Markle, hem oyunculuk kariyerini hem de bu sÄ±rada kullandÄ±ÄŸÄ± Instagrak hesabÄ±nÄ± kapattÄ±. ArtÄ±k o da tÄ±pkÄ± Kate Middleton gibi sadece gÃ¶revliler tarafÄ±ndan idare edilen resmi hesaplar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sosyal medyada varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ama Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan iddialara gÃ¶re Kate Middleton bu yasaÄŸÄ± deliyor!

FotoÄŸraflar: Backgrid UK, Backgrid USAÂ Â

Etiketler: prens william , internet

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