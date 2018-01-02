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Taco'larıyla lezzet sınırlarını aşan en iyi mekânlar

İster sebzeli, ister karidesli... Yemeye doyamayacağınız lezzette tacolarıyla müdavimi olacağınız bu mekanları mutlaka not edin.

Hürriyet Haber
02.01.2018 - 11:03 | Son Güncelleme:
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Tacolarıyla lezzet sınırlarını aşan en iyi mekânlarNext

Meksika mutfağı denince akla ilk gelen yemek olan taco, tortilla ekmeği arasında sunulan leziz peynir, et ve sebze gibi malzemelerle yapılır. Tortilla ekmeklerinin arasında gizlenmiş olan bu lezzeti deneyebileceğiniz en iyi restoranları sıraladık...

Etiketler: taco , meksika mutfağı , taco mekanları , meksika lezzetleri , istanbul taco

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