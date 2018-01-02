Taco'larıyla lezzet sınırlarını aşan en iyi mekânlar

Meksika mutfağı denince akla ilk gelen yemek olan taco, tortilla ekmeği arasında sunulan leziz peynir, et ve sebze gibi malzemelerle yapılır. Tortilla ekmeklerinin arasında gizlenmiş olan bu lezzeti deneyebileceğiniz en iyi restoranları sıraladık...
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