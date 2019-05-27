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Taçlı güzel çamura bulandı

Ukrayna'nın 2017 güzellik kraliçesi Anastasiia Lenna; Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tatil yapıyor.

DHA

Hürriyet Haber
27.05.2019 - 16:23 | Son Güncelleme:
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Taçlı güzel çamura bulandıNext

Sultaniye Kaplıcaları'nı ziyaret eden Lenna, burada çamur banyosu yaptı. Vücuduna şifalı olduğuna inanılan çamurla kaplayıh güneşte kurutan Lenna, bölgenin tanıtımı için reklam filmi çekeceğini söyledi.

DHA

Etiketler: anastasia lenna

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