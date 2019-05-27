Taçlı güzel çamura bulandı

Sultaniye Kaplıcaları'nı ziyaret eden Lenna, burada çamur banyosu yaptı. Vücuduna şifalı olduğuna inanılan çamurla kaplayıh güneşte kurutan Lenna, bölgenin tanıtımı için reklam filmi çekeceğini söyledi.
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