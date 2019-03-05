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Tacize uÄŸrarken canlÄ± yayÄ±n yaptÄ±

GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n yatak odasÄ±ndan "kazara" yaptÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±n olay oldu.

HÃ¼rriyet Haber
05.03.2019 - 15:30 | Son GÃ¼ncelleme:
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Tacize uÄŸrarken canlÄ± yayÄ±n yaptÄ±Next

GÃ¼ney AfrikayÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± Babes Wodumo, kendi evinin yatak odasÄ±nda erkek arkadaÅŸÄ± tarafÄ±ndan taciz edilirken sosyal medyadan canlÄ± yayÄ±n yaptÄ±. GenÃ§ kadÄ±nÄ±n bunu bilinÃ§li olarak deÄŸil de kazara yaptÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

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Etiketler: babes wodumo , GÃ¼ney Afrika , ÅŸarkÄ±cÄ±

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