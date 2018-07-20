Tacizcisini yere serdi! Dünyada gündem oldu....

21 yaşındaki garson kadın, yaşadığı iğrenç taciz olayı karşısında daha önce asla farkında olmadığı gücünü ortaya koydu. Kadın, kendisini taciz eden iri yarı bir müşteriyi hiç düşünmeden yere indirdi. Emilia Holden adlı genç garson ortaya çıkan görüntülerin ardından ülkede gündem oldu.
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