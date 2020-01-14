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Gündem
Ömer KOÇ/DHA
Haber Giriş: 14 Ocak 2020 - 14:13, /

Tacizcisini öldüren babasına verilen cezaya tepki gösterdi

KAHRAMANMARAŞ'ta kızını taciz ve tehdit ettiğini öne sürdüğü Tamer Çetin'i (34) tabanca ve çekiçle öldüren Kadir I. (48), yargılandığı davada 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karara tepki gösteren taciz mağduru Zehra I. (25), olayın bu noktaya gelmemesi için babasıyla birlikte defalarca polis ve adliyeye gittiklerini belirterek, "Babamın bu kadar cezaya çarptırılacağını bilseydim ölümü göze alırdım, 'Keşke ben ölseydim' diyorum bazen" dedi.

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