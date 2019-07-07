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Tabutla çekilen o fotoğraf Enis'in ölümünden çok konuşuldu!

Türk tiyatrosunun usta ismi Enis Fosforoğlu 22 Haziran'da 71 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun eşi Feride Fosforoğlu, Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in çok konuşulan fotoğrafı hakkındaki düşüncelerini Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'e anlattı.

Hürriyet Haber
07.07.2019 - 12:33 | Son Güncelleme:
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Tabutla çekilen o fotoğraf Enisin ölümünden çok konuşulduNext

Türk tiyatrosunun usta ismi Enis Fosforoğlu 22 Haziran'da 71 yaşında hayatını kaybetti.

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