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    Suudi işadamına ait... 6 kilo altın kullanıldı

    Airbus A319 tipi yolcu uçağından VIP jete dönüştürülen uçak, Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'da sergilenmek için Antalya'ya getirildi.

    Hürriyet Haber
    26.04.2018 - 18:49 | Son Güncelleme:
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    Suudi işadamına ait... 6 kilo altın kullanıldıNext

    Fuarın gözde uçağı olan VIP jeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici ve hava yolu şirketlerinin genel müdürleri ziyaret ederek yetkililerden uçağın özellikleriyle ilgili bilgi aldı.

    Etiketler: Suudi Arabistan , işadamı , altın kaplamalı , gündem
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