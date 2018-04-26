Suudi işadamına ait... 6 kilo altın kullanıldı

Fuarın gözde uçağı olan VIP jeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici ve hava yolu şirketlerinin genel müdürleri ziyaret ederek yetkililerden uçağın özellikleriyle ilgili bilgi aldı.
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