Süt reçelinin yararları nelerdir? Süt reçeli nasıl yapılır?
Görüntüsü ve tadı karameli anımsatan süt reçeli, hem kahvaltılarda severek tüketiliyor hem de tatlı yapımında kullanılıyor. Peki, süt reçeli faydalı mı? Süt reçeli nasıl yapılır?
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Orijinal adı ‘dulce de leche’ olan süt reçeli, İspanyol mutfağından sofralarımıza taşınarak ülkemizde popüler hale geldi. Yalnızca birkaç malzemeyle her evin mutfağında kolayca yapılan süt reçeli, sağlıklı bir atıştırmalık mı? Diyetisyen Şeyma Yılmaz, bu konuya açıklık getirdi ve süt reçeli tarifi vermeyi ihmal etmedi.
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Süt reçeli, sütten yapılan ve daha çok kahvaltılarda tüketilen Güney Amerika tatlısıdır. Yalnızca süt, şeker ve karbonatla yapılan bir tatlı olmasından dolayı hafif sayılabilecek ilginç bir yiyecektir. Kek, kurabiye, dondurma gibi tatlı yapımında kullanabilir, kahvaltılarda reçel ve tatlı yerine tüketilebilir.
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Süt reçelinin ekstra faydalı bir özelliği yoktur fakat sütten yapılması, herhangi bir katkı maddesi içermemesi ve nispeten daha hafif bir tatlı olması dolayısıyla tatlı tüketiminde farklı bir alternatif olarak tercih edilebilir.
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Yoğun şeker içeriğinden dolayı tüketim miktarına dikkat edilmelidir. Süt tatlısı olan bu farklı lezzet, bolca süt içeren bir tatlı olması nedeniyle tatlı tüketirken sütün faydalı özelliklerinden yararlanmamızı sağlayabilir. Çünkü süt ve süt ürünleri her yaşta tüketilmesi gereken, kalsiyum bakımından çok zengin besinlerdendir.
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Süt ve süt ürünleri tüketimi iskelet ve kas sistemi, çocuklarda büyüme ve gelişme, diş sağlığı, kilo kontrolünün sağlanması ve daha birçok alanda önemli rol oynar. Peki, sadece üç malzemeyle yapılan süt reçeli nasıl yapılır, hep birlikte bakalım…
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Süt reçeli tarifi
Malzemeler
1 litre tam yağlı süt 1 su bardağı şeker 1 çay kaşığı silme karbonat 1 paket vanilya (arzuya göre)
Yapılışı
Süt ve şeker, geniş ve derin bir tencereye eklenir (Tencere seçerken geniş ve derin olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü karbonat eklendiğinde sütünüz kabaracak ve hacminin 3-4 katına çıkacaktır). Süt ve şeker arada bir karıştırılarak kaynatılır. Kaynamaya başladığında karbonat eklenir ve ocağın altı biraz kısılır. Karbonat eklendiğinde süt aniden kabaracaktır, bu nedenle bir kepçe ya da tel çırpıcıyla yavaş yavaş karıştırılıp sönmesi sağlanır. Bu şekilde yaklaşık 1 saat (istediğiniz kıvam ve renge göre süre daha kısa ya da uzun olabilir) ara ara karıştırılarak kabarması ve altının tutması önlenerek pişirilir. Süt reçeliniz istediğiniz kıvam ve renge geldiğinde ocaktan alınır, arzuya göre vanilya eklenip pürüzsüz olana dek karıştırılır. Hazırladığınız reçel temiz ve kuru bir cam kavanoza doldurulup, soğuyunca ağzı kapatılarak buzdolabında saklanır (Yaklaşık 300 gramlık reçel elde edilir). Yine arzuya göre reçelinize kakao, fındık ya da badem tozu ekleyebilir, şeker miktarını azaltabilirsiniz.