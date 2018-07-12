Survivor'ın bize kattığı en güzel şey sensin canım kızım
Takvimler 2000'li yılların ilk yarısını gösteriyordu. O dönem ekranların en çok izlenen yarışmalarından birinde yan yana kutuların başında duruyorlardı. Kazandıkları para bir yana aslında onların kutusundan aşk çıktı.
Sonra birbirlerine aşık olup evlendiler ve şimdi ve ilk bebeklerine kavuşmak için gün sayıyorlar. Türkiye'nin en ünlü yarışma aşıklarından Gizem Akın Hatipoğlu ve Hakan Hatipoğlu'nun bugünlere nasıl geldiğini bir hatırlayalım.
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