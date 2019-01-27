Survivor 2019 yarışmacıları kimler oldu? Survivor ne zaman başlayacak?
Survivor 2019 yarışmacılarının isimleri belli oldu. Yarışmacılar, programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor yarışmacıları arasında Masterchef Türkiye yarışmasıyla tanınan Hakan Kanık da yer alıyor. Peki, diğer Survivor 2019 yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlayacak? İşte, 12 yarışması ve hayatlarına ilişkin bilgiler.
2 Şubat Cumartesi başlayacak olan Survivor Türkiye - Yunanistan'nın Türkiye kadrosunda yer alacak isimler şunlar;Hakan Kanık, Sude Burcu, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Bora Edin, Ecem Onaran, Hikmet Tuğsuz, Kader Karakaya, Atakan Işıktutan, Melisa Emirbayer, Büşra Yalçın ve Okay Köksal.
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