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Aşkın ilk fotoğrafı!

Bütün dünya bugün 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyor... Duruma ünlü isimler de kayıtsız kalmadı! Kimi eşiyle, kimi sevgilisi, kimi de çocuklarıyla fotoğraf paylaşıyor. İşte ünlü isimlerin günün anlamına uygun paylaşımları...

Hürriyet Haber
14.02.2018 - 09:57 | Son Güncelleme:
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Aşkın ilk fotoğrafıNext

Bütün dünya bugün 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyor... Duruma ünlü isimler de kayıtsız kalmadı! Kimi eşiyle, kimi sevgilisi, kimi de çocuklarıyla fotoğraf paylaşıyor.

İşte ünlü isimlerin günün anlamına uygun paylaşımları...

Etiketler: 14 Şubat Sevgililer Günü , 14 şubat sevgililer günü mesajları , 14 Şubat Sevgililer Günü ünlülerin mesajları

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