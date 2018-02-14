Aşkın ilk fotoğrafı!

Bütün dünya bugün 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyor... Duruma ünlü isimler de kayıtsız kalmadı! Kimi eşiyle, kimi sevgilisi, kimi de çocuklarıyla fotoğraf paylaşıyor. İşte ünlü isimlerin günün anlamına uygun paylaşımları...
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