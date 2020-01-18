Sürpriz nikah

Ünlü işadamı onun uğruna eşini boşamıştı. Şimdi sürpriz bir şekilde ikinci evliliğini yaptı.
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Bir zamanlar ünlü işadamı Roman Abramovich ile aşkı ve evliliğiyle gündemin ilk sıralarında yer alan Dasha Zhukova, sürpriz bir şekilde ikinci evliliğini yaptı. Abramovich ile evliliğinden iki tane çocuğu bulunan Zhukova, gençlik yıllarında Paris Hilton'un sevgilisi olarak tanınan Stavros Niarchos ile hayatını birleştirdi.
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Zhukova ve Niarchos, İsviçre'nin gözde kayak merkezlerinden St Moritz'de 6 buçuk milyon dolarlık bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Çiftin evlilik törenine jet sosyetenin ve sanat dünyasının tanınmış isimleri katıldı. Tören St Moritz'in, ünlü ve pahalı bir otelinde yapıldı.
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Dasha Zhukova ve Stavros'u mutlu günlerinde Orlando Bloom, Kate Hudson, Karlie Kloss, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice ve nişanlısı Edoardo Mapelli Mozzi, Monaco Prensesi Caroline'in kızı Charlotte Casiraghi gibi ünlüler de yalnız bırakmadı.
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Dasha (Daria) Zhukova bir Rus milyarderin kızı olarak 1981 yılında Moksova'da dünyaya geldi. İşadamı olan babası ile moleküler biyolog olan annesi Yelena o henüz 3 yaşındayken yollarını ayırdı. Daria Zhukova, 1991'de annesiyle birlikte ABD'ye taşındı. Eğitimini bu ülkede tamamlayan Zhukova, bir moda markasının kurucusu aynı zamanda bir koleksiyoner ve sanat taciri.
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Tüm dünyanın onun adını duyması ise Rus işadamı Roman Abramovich ile yaşadığı aşk sayesinde oldu. Zhukova uğruna ikinci eşi Irina'dan boşanan Abramovich, 2008'de onunla evlendi. İki çocukları oldu fakat bu evlilik 2017 yılında boşanmayla sonuçlandı. Abramovich bu dönemde Zhukova'ya 700 milyon dolar nakit para ile bir de yat verdi tazminat olarak.
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Zhukova'nın ikinci evliliğini yaptığı Stavros Niarchos ile yıllar önce Paris Hilton'un sevgilisi olarak magazin dünyasında tanınmıştı. Niarchos, Yunanistan kökenli zengin bir armatör aileden geliyor. Büyük dedesiyle aynı adı taşıyan Stavros Niarchos, aynı zamanda bir sanat koleksiyoneri. Zhukova ile evlendiği St Moritz'in de önde gelen toprak sahiplerinden olan bir aileye mensup. 34 yaşındaki Niarchos, geçmişte Paris Hilton'un yanı sıra Lindsay Lohan, Mary Kate Olsen, Jessica Hart gibi ünlülerle de ilişki yaşamıştı.