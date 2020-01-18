Sürpriz nikah

Tüm dünyanın onun adını duyması ise Rus işadamı Roman Abramovich ile yaşadığı aşk sayesinde oldu. Zhukova uğruna ikinci eşi Irina'dan boşanan Abramovich, 2008'de onunla evlendi. İki çocukları oldu fakat bu evlilik 2017 yılında boşanmayla sonuçlandı. Abramovich bu dönemde Zhukova'ya 700 milyon dolar nakit para ile bir de yat verdi tazminat olarak.