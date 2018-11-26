Sürpriz nikah!

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kıvılcam Ural, dün akşam İstanbul’da düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Kıvılcım Ural gelinliğiyle kameralara poz verdi.
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kıvılcam Ural, dün akşam İstanbul’da düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Kıvılcım Ural gelinliğiyle kameralara poz verdi.
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