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Sürpriz nikah!

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kıvılcam Ural, dün akşam İstanbul’da düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Kıvılcım Ural gelinliğiyle kameralara poz verdi.

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
26.11.2018 - 07:29 | Son Güncelleme:
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Sürpriz nikahNext

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kıvılcam Ural, dün akşam İstanbul’da düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Kıvılcım Ural gelinliğiyle kameralara poz verdi.

Etiketler: Kıvılcım Ural kimdir?

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