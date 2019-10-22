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Sürpriz evlilik: Damadın suç dosyası kabarık

Ünlü şarkıcı taviz ve cinayet suçlarından hapis yatan çocukluk aşkıyla evlendi.

Hürriyet Haber
22.10.2019 - 15:23 |Son Güncelleme:
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Sürpriz evlilik: Damadın suç dosyası kabarıkNext

36 yaşındaki Grammy adayı Minaj, 41 yaşındaki Kenneth Zoo Petty ile evlendiğini duyurdu. Geçen hafta gizlice evlenip evlenmediği merak edilen Minaj, Instagram hesabında, üzerinde "bay" ve "bayan" yazan iki tane beyaz kahve kupası paylaştı. Kupanın yanındaki biri beyaz diğeri siyah, üzerlerinde "damat" ve "gelin" yazan beyzbol şapkaları da yer aldı. Minaj, videosuna da "Onika Tanya Maraj-Petty 10•21•19" notunu yazdı.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS

Etiketler: nicki minaj , kenneth petty , Onika Tanja Maraj

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