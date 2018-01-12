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Sürpriz! Biz evlendik

Ünlü şarkıcı Ricky Martin, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Civan Yusuf ile evlendiğini açıkladı.

Hürriyet Haber
12.01.2018 - 09:50 | Son Güncelleme:
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Sürpriz Biz evlendikNext

The Assassination of Gianni Versace adlı yapımın gösterimine katılan Martin, bir muhabirin kendisine yönelttiği "Nişanlı mısınız yoksa eş mi" sorusuna "Ben eşim" diye yanıt verdi. Böylece bir süredir hakkında konuşulan Civan Yusuf ile evlenip evlenmediği söylentilerine de noktayı koymuş oldu.

Etiketler: ricky martin , civan yusuf , düğün

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