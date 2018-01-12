Sürpriz! Biz evlendik

The Assassination of Gianni Versace adlı yapımın gösterimine katılan Martin, bir muhabirin kendisine yönelttiği "Nişanlı mısınız yoksa eş mi" sorusuna "Ben eşim" diye yanıt verdi. Böylece bir süredir hakkında konuşulan Civan Yusuf ile evlenip evlenmediği söylentilerine de noktayı koymuş oldu.
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