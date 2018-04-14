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    Suriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkeler

    Suriye ordusunun başkent Şam yakınlarındaki Duma'da kimyasal silah kullandığı iddiaları üzerine bazı ülkeler Suriye'ye saldırıyı desteklediklerini açıklarken, bazıları da buna karşı çıktı.

    BBC Türkçe
    14.04.2018 - 07:13 | Son Güncelleme:
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    Suriyeye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkelerNext

    Suriye ordusunun başkent Şam yakınlarındaki Duma'da kimyasal silah kullandığı iddiaları üzerine bazı ülkeler Suriye'ye saldırıyı desteklediklerini açıklarken, bazıları da buna karşı çıktı. Çeşitli ülkelerden gelen açıklamalar ve bu ülkelerin yine kimyasal silah iddiasıyla gerçekleşen 2003'teki Irak işgali sırasındaki tutumları şöyle...

    Etiketler: abd , rusya

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    Suriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkeler

    Suriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkeler

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