Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'a gidiyor

Suriye'den çekilen ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı araç ve askeri ekipman tırları, ABD'nin Irak'taki üslerine gidiyor. Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan Irak'a giriş yapan zırhlı araçlar ve askeri ekipman tırlarının bir kısmı Enbar vilayetine hareket ederken bir kısmı da Erbil'e intikal ediyor.
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