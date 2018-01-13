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    Haberler >Gündem>Suriye sınırına tank sevkıyatı

    Suriye sınırına tank sevkıyatı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ'daki AK Parti kongresi konuşmasında, "Afrin'de teröristler teslim olmazsa orayı başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler." sözleri sonrasında Suriye sınırında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Öğle saatlerinde TSK unsurları Hatay Reyhanlı'dan Afrin'deki PYD mevzilerine top atışları yapmıştı. Akşam saatlerinde Suriye sınırına tank sevkıyatı yapıldığı görüldü.

    Hürriyet Haber
    13.01.2018 - 19:49 | Son Güncelleme:
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    Suriye sınırına tank sevkıyatıNext

    Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tanklar Hatay'a ulaştı.

    Etiketler: Suriye , Sınır , askeri sevkiyat

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